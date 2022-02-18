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Общество Свердловская область
правительство Свердловской области заседание (2016) | Фото: ДИП губернатора Свердловской области

На встрече с диаспорами в Свердловской области решили лучше воспитывать молодое поколение

В свердловском региональном правительстве прошло собрание с представителями местных диаспор для обсуждения проблемы нарушения закона мигрантами. Причиной послужил недавний инцидент с избиением преподавателя и ее дочери на Сортировке подростками из Азербайджана.

Ранее губернатор анонсировал, что представителей диаспор должны предупредить о жестких мерах в отношении граждан из СНГ в подобных вопиющих случаях. Что конкретно должно было решиться на совещании, оставалось неясным. Каких-либо конкретных мер по предотвращению таких случаев озвучено не было. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики, "представители азербайджанской, армянской, казахской, киргизской, таджикской, талышской и узбекской диаспор выразили готовность в дальнейшем диалоге по вопросам воспитания в молодом поколении толерантного отношения к окружающим".

"Я хочу обсудить с вами шаги, которые мы должны сделать, чтобы не допустить проявления со стороны молодежи агрессии и нетерпимости в адрес общества. Уверен – это не вопрос национальности. В каждой культуре и религии заложены такие базовые ценности, как уважительное отношение к старшим, к женщине, забота о детях. Если где-то происходит сбой или – более того – преступление, то, скорее всего, проблема возникла горазда раньше, в ходе воспитания и становления личности", - заявил вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Он также обратил внимание на то, что процесс регистрации и трудоустройства иностранных граждан в регионе должен стать максимально прозрачным.

Тем временем руководитель "Интернационального союза диаспор" Свердловской области Нукри Чавлеишвили раскритиковал подход свердловских властей к решению проблем с мигрантами. По его словам, к диалогу диаспор были приглашены люди, годами допускающие ошибки и не желающие менять нынешнее положение вещей. К критике присоединился и депутат Мосгордумы Андрей Медведев, обвинивший губернатора в приравнивании диаспор к структурам власти, а общественность задается вопросом - не является ли активность Куйвашева в миграционной повестке лишь оберткой для подачи своей кандидатуры на предстоящих выборах губернатора.

Двоих из банды подростков, 16 и 17-летних азербайджанцев сегодня арестовали почти на 2 месяца по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц) и ч.1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц) соответственно.

Теги: диаспора, мигранты, воспитание, встреча



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