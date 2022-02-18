В Магнитогорске на ребенка напала бродячая собака

В Магнитогорске проводится проверка по информации о нападении бродячей собаки на 4-летнего ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По предварительной информации, 17 февраля женщина с ребенком возвращались из детского сада домой, в сторону их побежала собака, которая отделилась от стаи. Она успела схватить ребенка за варежку, не причинив ему вреда здоровью.

Напомним, в Челябинской области участились случаи нападения собак на детей. В Челябинске после нападения собаки на семилетнего мальчика возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Инцидент произошел 6 февраля в Советском районе. Ребенок гулял во дворе дома, когда на него напала собака. 13 февраля в Челябинске бездомная собака укусила за лицо 12-летнего мальчика. 16 февраля собаки напали на ребенка, когда он шел в школу. Девочка получила травмы головы и тела. Ее госпитализировали. Возбуждено дело о халатности.

Министерство сельского хозяйства Челябинской области подготовило поправки в закон об ответственном обращении с животными. Они предлагают сделать регулируемой численность животных.