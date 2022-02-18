18 Февраля 2022
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Происшествия Москва Московская область
сосульки, петербург, наледь (2021) | Фото: Фонтанка.ру/Павел Каравашкин

В Москве женщину убило упавшей с крыши глыбой льда

На востоке Москвы 58-летняя женщина погибла из-за падения глыбы льда с крыши.

ЧП произошло на улице Парковой около одного из жилых домов, с которого упала наледь. Мимо шла женщина, лед попал ей на голову. Она скончалась на месте.

По данным столичной прокуратуры, место проведения работ по очистке кровли от снега и наледи было огорожено.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Между тем, в подмосковном Климовске трое рабочих сорвались с крыши дома во время уборки снега. Двое из них скончались, один госпитализирован, передает Telegram-канал "112".

Теги: москва, наледь, смерть, обрушение, лед, пешеход, крыша, чистка снега



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