В Москве женщину убило упавшей с крыши глыбой льда

На востоке Москвы 58-летняя женщина погибла из-за падения глыбы льда с крыши.

ЧП произошло на улице Парковой около одного из жилых домов, с которого упала наледь. Мимо шла женщина, лед попал ей на голову. Она скончалась на месте.

По данным столичной прокуратуры, место проведения работ по очистке кровли от снега и наледи было огорожено.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Между тем, в подмосковном Климовске трое рабочих сорвались с крыши дома во время уборки снега. Двое из них скончались, один госпитализирован, передает Telegram-канал "112".