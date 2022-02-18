18 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

Суд в Челябинске изберет меру пресечения замминистра здравоохранения региона

Тракторозаводский районный суд Челябинска 19 февраля рассмотрит ходатайство следователя об избрании меры пресечения заместителю министра здравоохранения региона Александру Кузнецову, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, Александр Кузнецов был задержан сегодня после проведения оперативно-следственных мероприятий в министерстве здравоохранения. Его доставили на допрос в Следственный комитет.

Александр Кузнецов был назначен заместителем министра здравоохранения Челябинской области в июле 2013 года. До этого работал в главном управлении материальных ресурсов региона.

Теги: Александр Кузнецов, минздрав, задержание,



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