Суд в Челябинске изберет меру пресечения замминистра здравоохранения региона

Тракторозаводский районный суд Челябинска 19 февраля рассмотрит ходатайство следователя об избрании меры пресечения заместителю министра здравоохранения региона Александру Кузнецову, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, Александр Кузнецов был задержан сегодня после проведения оперативно-следственных мероприятий в министерстве здравоохранения. Его доставили на допрос в Следственный комитет.

Александр Кузнецов был назначен заместителем министра здравоохранения Челябинской области в июле 2013 года. До этого работал в главном управлении материальных ресурсов региона.