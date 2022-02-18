Суд в Челябинске изберет меру пресечения замминистра здравоохранения региона
Тракторозаводский районный суд Челябинска 19 февраля рассмотрит ходатайство следователя об избрании меры пресечения заместителю министра здравоохранения региона Александру Кузнецову, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.
Напомним, Александр Кузнецов был задержан сегодня после проведения оперативно-следственных мероприятий в министерстве здравоохранения. Его доставили на допрос в Следственный комитет.
Александр Кузнецов был назначен заместителем министра здравоохранения Челябинской области в июле 2013 года. До этого работал в главном управлении материальных ресурсов региона.