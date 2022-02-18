Брат Навального не явился в суд по замене его условного срока на реальный

Брат оппозиционера Алексея Навального Олег сегодня не явился в суд, где решается вопрос о замене его условного срока на реальный.

По данным СМИ, мужчина еще в сентябре прошлого года уехал на Кипр, данных о его возвращении у суда нет, передает РИА Новости.

Между тем, 21 февраля в ИК-2 в городе Покрове Владимирской области пройдет второе заседание суда по новому делу Алексея Навального. Лефортовский районный суд Москвы устроил выездную сессию и судит политика прямо в месте, где он отбывает наказание по предыдущему приговору. В новом деле шесть эпизодов, максимальное наказание по которым может составлять до 15 лет лишения свободы.