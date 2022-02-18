"Пацан сказал — пацан сделал". Лавров предложил США и НАТО действовать по понятиям

Россия будет добиваться от США и НАТО честного подхода по теме гарантий безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие — "пацан сказал — пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне", — сказал Лавров в интервью телеканалу RT.

Министр подчеркнул, что Москва не может удовлетворяться обещаниями, особенно если учесть, что даже письменные обязательства, которые требуют от Североатлантического альянса учитывать интересы РФ, ничего не стоят.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в субботу планирует провести переговоры с Сергеем Лавровым.

По словам Лаврова, и он, и госсекретарь США заинтересованы в проведении встречи для обсуждения ситуации с требованиями России о гарантиях безопасности в Европе.