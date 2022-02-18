18 Февраля 2022
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Спорт Свердловская область
Открытие часов до Универсиады-2023 в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Открытие Уииверсиады-2023 поручили Comedy Club Production и Матч ТВ

Церемонию открытия и закрытия Универсиады-2023 проведет Comedy Club Production и ООО "Национальный спортивный канал" - Матч ТВ. Конкурс проводила АНО "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023". Согласно техзаданию, вступительная церемония должна продлиться от 2 до 3 часов (начало в 20.23), а завершение студенческих игр - от 1,5 до 2 часов.

Напомним, что открытие соревнований состоится на УГМК-Арене 8 августа. После презентации о спортивных достижениях России, Среднего Урала и его столицы, запустится обратный отсчет до самой Универсиады.

Церемонию закрытия, которая состоится 19 августа, приурочат к 300-летнему юбилею Екатеринбурга.

Напомним, представители Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ) не выявили каких-либо замечаний при подготовке к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге. По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, за все дни пребывания комиссии в уральской столице, не было никаких замечаний по плану, программе, срокам или качеству выполнения обязательств.

Соревнования пройдут в столице Урала с 8 по 19 августа 2023 года и будет включать в себя 18 видов спорта. В начале этого года Правительство РФ выделило Свердловской области 915 миллионов рублей на предстоящую Универсиаду.

Теги: Универсиада, церемония, открытие, закрытие, Comedy Club Production, Матч ТВ



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