Полиция Оттавы готовится к последнему рывку для разгона протестующих

В Оттаве, столице Канады, подал в отставку командир полиции Питер Слоли, а сменивший его врио Стив Белл сразу же заявил, что полицейские готовы положить конец трёхнедельному стоянию дальнобойщиков на улицах города. Множество силовиков из разных ведомств уже стянуты к центру Оттавы

В течение четверга полиция продолжала выдавать протестующим официальные предупреждения о том, чтобы они покинули этот район, а временный начальник городской полиции заявил, что безопасное прекращение 21-дневной "незаконной оккупации" улиц в центре города было вопросом времени.

Канадские СМИ сообщают, что готовится последний рывок, чтобы убрать демонстрантов и сотни грузовиков с городских улиц вокруг Парламентского холма. К настоящему времени уже разблокировано транспортное сообщение в нескольких пунктах на границе с США. Главные организаторы митинга в Оттаве задержаны.

Протестующим готовы выделить специальные территории, где они могли бы продолжать выражать недовольство, не мешая дорожному движению. Однако далеко не все собираются расходиться. Многие уже готовятся к аресту.

Например, водитель грузовика Якобо Питерс говорит, что планирует запереться в кабине своего полуприцепа и ждать. 35-летний водитель заявляет, что не будет сопротивляться аресту, но полиции придется разбить окно кабины и вытащить его.

Верующие дальнобойщики готовятся встретить полицию, стоя на коленях с распростёртыми руками, надеясь на помощь бога.

Канадская ассоциация гражданских свобод (CCLA) объявила в четверг о намерении подать в суд на федеральное правительство за решение применить Закон о чрезвычайных ситуациях. По мнению правозащитников, применение акта "серьезно нарушает Хартию прав канадцев". Тем не менее, пока закон, предусматривающий, в том числе, тюремный срок за передачу демонстрантам еды и топлива, продолжает действовать.

Также сотни грузовиков по-прежнему стоят в центре Оттавы. Их принудительная эвакуация даже в случае успеха должна занять у полиции немало сил. Кроме того, главное требование протестующих - отмена принудительной вакцинации для получения разрешения на въезд в США - до сих пор не выполнено. Водители со своей стороны также не готовы прививаться, а значит, протест несомненно продолжится, пусть и в других формах.