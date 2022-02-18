Фигуранты громкого дела хакеров Lurk начали обжаловать свои приговоры

18 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область В России
Хакеры Lurk (2019) | Фото: Накануне.RU

Фигуранты громкого дела хакеров Lurk начали обжаловать свои приговоры

Фигуранты громкого дела хакерской группировки Lurk начали обжаловать вынесенные им приговоры.
Читайте также:

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе суд вынес приговор группе программистов, которых обвиняли в краже 1,26 млрд рублей из коммерческих компаний в России. Так называемый идейный вдохновитель группировки Константин Козловский заявлял, что якобы много лет сотрудничал с ФСБ и по поручению ее сотрудников занимался, в том числе, взломами на территории США. Речь шла о "взломе" Национального комитета Демократической партии и электронной переписки Хиллари Клинтон, а также военных предприятий Соединенных Штатов. Впрочем, следствие не подтвердило связи хакеров с этим инцидентом.

На скамье подсудимых оказались более 20 человек. Самый суровый приговор получил Козловский, которого суд признал организатором группы Lurk. Ему назначено 14 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Уже к концу этой недели на приговор хакерам стали поступать апелляции. Как сообщается в электронной картотеке Кировского районного суда Екатеринбурга, 17 февраля поступили апелляционные жалобы от двух осужденных. Кто именно из фигурантов дела оспаривает вердикт, не уточняется. Дата рассмотрения жалоб пока не назначена.

Напомним, что сразу после приговора Константин Козловский выступил с обращением. Он заподозрил в причастности к его делу экс-главу Group-IB Илью Сачкова: предположительно, компания проводила экспертизу по делу Lurk, якобы "подмахивая следствию и обслуживая потерпевших на коммерческой основе". При этом сам Сачков сейчас находится под стражей как обвиняемый в государственной измене.

Теги: Lurk, хакеры, суд, приговоры, апелляции



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.02.2022 14:02 Мск Основатель Lurk заподозрил в причастности к его делу экс-главу Group-IB
Ранее 14.02.2022 11:58 Мск "Мистер Икс, Карапузик и Койот". Хакерам из группы Lurk вынесли приговор
Ранее 02.02.2022 17:54 Мск Основатель Lurk заявил, что за его делом стоят "кроты" в ФСБ
Ранее 30.03.2021 07:51 Мск В ГУФСИН опровергли давление на одного из главных фигурантов дела хакеров Lurk
Ранее 17.09.2019 13:54 Мск Слушания по делу хакеров Lurk "закрыли" на эпизоде по "взлому" Кольцово
Ранее 05.08.2019 14:49 Мск В деле хакеров Lurk рассмотрели якутский эпизод с хищением 100 млн у банка "Таатта"
Ранее 01.07.2019 09:24 Мск Заседание по делу хакеров из группировки Lurk не состоялось из-за неявки защитника
Ранее 04.06.2019 12:14 Мск Глава хакерской группы Lurk обвинил суд в работе на ЦРУ
Ранее 20.05.2019 08:48 Мск Кировский райсуд Екатеринбурга начнет рассматривать дело хакеров Lurk в начале июня
Ранее 22.04.2019 14:09 Мск Дело хакеров Lurk поступило на новое рассмотрение в Кировский райсуд Екатеринбурга
Ранее 09.04.2019 10:56 Мск Суд вернул дело хакеров из Lurk на новое рассмотрение
Ранее 12.02.2019 12:17 Мск Лидер хакерской группы Lurk: Дело инициировано шпионами США
Ранее 05.02.2019 13:09 Мск "Работал на ФСБ": на суде в Екатеринбурге основатель хакерской группы Lurk сделал заявление
Ранее 10.05.2017 11:00 Мск Расследование уголовного дела хакеров, похитивших со счетов клиентов российских банков более 1,2 миллиарда рублей, завершено
Ранее 02.06.2016 11:40 Мск Бандой хакеров, обворовавших российские банки, руководили екатеринбуржцы: под хакерские атаки попали десятки банков, в том числе ВТБ и Сбербанк
Ранее 01.06.2016 13:30 Мск Задержаны хакеры, укравшие из российских банков около 2 миллиардов рублей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4169

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети