Фигуранты громкого дела хакеров Lurk начали обжаловать свои приговоры

Фигуранты громкого дела хакерской группировки Lurk начали обжаловать вынесенные им приговоры.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе суд вынес приговор группе программистов, которых обвиняли в краже 1,26 млрд рублей из коммерческих компаний в России. Так называемый идейный вдохновитель группировки Константин Козловский заявлял, что якобы много лет сотрудничал с ФСБ и по поручению ее сотрудников занимался, в том числе, взломами на территории США. Речь шла о "взломе" Национального комитета Демократической партии и электронной переписки Хиллари Клинтон, а также военных предприятий Соединенных Штатов. Впрочем, следствие не подтвердило связи хакеров с этим инцидентом.

На скамье подсудимых оказались более 20 человек. Самый суровый приговор получил Козловский, которого суд признал организатором группы Lurk. Ему назначено 14 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Уже к концу этой недели на приговор хакерам стали поступать апелляции. Как сообщается в электронной картотеке Кировского районного суда Екатеринбурга, 17 февраля поступили апелляционные жалобы от двух осужденных. Кто именно из фигурантов дела оспаривает вердикт, не уточняется. Дата рассмотрения жалоб пока не назначена.

Напомним, что сразу после приговора Константин Козловский выступил с обращением. Он заподозрил в причастности к его делу экс-главу Group-IB Илью Сачкова: предположительно, компания проводила экспертизу по делу Lurk, якобы "подмахивая следствию и обслуживая потерпевших на коммерческой основе". При этом сам Сачков сейчас находится под стражей как обвиняемый в государственной измене.