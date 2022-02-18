В Челябинске у пенсионера изъяли патроны и тротиловые шашки

В Челябинске у 70-летнего жителя изъяли незаконно хранящиеся патроны и тротиловые шашки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Боеприпасы обнаружили в квартире мужчины при проверке владельцев гражданского охотничьего оружия. Было изъято порядка 1 тыс. 350 боевых патронов различного калибра. В гараже у пенсионера нашли 10 тротиловых шашек, которые также были изъяты.

Возбуждены уголовные дела по факту незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ и боеприпасов. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Может грозить до пяти и восьми лет лишения свободы соответственно.

Напомним, в селе Травники Челябинской области на крыше гаража нашли сверток с патронами и тротиловой шашкой.