18 Февраля 2022
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Общество Пермский край
Мигран Агаджанян (2022) | Фото: facebook.com, Мигран Агаджанян

Назначен главный дирижёр и музыкальный руководитель Пермского театра оперы и балета

Сменился главный дирижёр и музыкальный руководитель Пермского театра оперы и балета, сообщили Накануне.RU в учреждении.
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Этот пост получил Мигран Агаджанян.

"Музыкальным руководителем Пермской оперы должен быть молодой, но уже достаточно опытный дирижёр, который специализируется, в первую очередь, на оперном репертуаре и активно включён в жизнь мировой музыкальной сцены. Мигран Агаджанян, с которым я сотрудничал с самого начала его карьеры, полностью соответствует этому определению. Главному дирижеру театра приходится совмещать решение художественных и административных задач, поэтому важную роль в его назначении сыграли менеджерские качества Миграна Агаджаняна, в 19 лет "с нуля" организовавший абсолютно новый творческий коллектив и успешно руководящий им по сей день", - сказал генеральный директор театра Довлет Анзароков.

Агаджанян родился в 1992 г. В 2016 г. окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова как пианист (класс Владимира Мищука) и как оперно-симфонический дирижер (класс Владимира Альтшулера). Как певец стажировался в оперной студии Национальной академии Санта-Чечилия в Риме, где обучался у Ренаты Скотто и Джузеппе Саббатини. В 2012 г. основал Молодёжный симфонический оркестр Санкт-Петербурга, с которым активно гастролирует по городам России и Европы.

В 2016-18 гг. – солист Большого театра Женевы. С 2017 г. – приглашенный солист Мариинского театра. Выступал также в Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Королевском театре Ковент-Гарден (Лондон), Лирической опере Чикаго, Лионской опере, Опере Лос-Анджелеса и др. Как дирижер работал с Берлинским молодёжным симфоническим оркестром, Санкт-Петербургским государственным академическим симфоническим оркестром, Оркестром Государственного Эрмитажа.

Мигран Агаджанян(2022)|Фото: facebook.com, Мигран Агаджанян

В 2017 г. выступил ассистентом дирижёра Джона Фиоре в опере Винченцо Беллини "Норма", поставленной в Большом театре Женевы. С 2021 г. как дирижёр ведёт следующие спектакли в Мариинском театре: "Кармен" Жоржа Бизе,"Риголетто" Джузеппе Верди и "Паяцы" Руджеро Леонкавалло. В 2021-м также дебютировал в Национальном Академическом театре оперы и балета имени Спендиаряна (Ереван), продирижировав оперой Джакомо Пуччини "Тоска".

В январе 2022 г. дебютировал за пультом Пермского театра оперы и балета в спектакле "Богема" Джакомо Пуччини.

Теги: Мигран Агаджанян, дирижёр, Пермский театр оперы и балета



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