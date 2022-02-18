18 Февраля 2022
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Политика Украина
Владимир Зеленский делает селфи. (2021) | Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Судя по бегству из Киева, у украинских властей очень развит инстинкт самосохранения - Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что в Киеве знают: в случае провокаций в отношении полуострова "последует сокрушительный ответ".

"За Перекопом это прекрасно знают, - пишет Аксенов в Telegram. - Такой же ответ последует и в случае попытки масштабного вторжения украинских вояк на Донбасс. Нацисты понимают только силу. Поэтому мощь Вооруженных Сил России является самой надежной гарантией мира и безопасности вне зависимости от того, что болтают в Киеве".

"Судя по опустевшей Раде, по массовому бегству из Киева бизнесменов, политиков, депутатов, у представителей нынешней украинской власти ну очень сильно развит инстинкт самосохранения. Надеюсь, он удержит их от безумных поступков", - добавил Аксенов.

Теги: сергей аксенов, крым, донбас, киев



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