Судя по бегству из Киева, у украинских властей очень развит инстинкт самосохранения - Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что в Киеве знают: в случае провокаций в отношении полуострова "последует сокрушительный ответ".

"За Перекопом это прекрасно знают, - пишет Аксенов в Telegram. - Такой же ответ последует и в случае попытки масштабного вторжения украинских вояк на Донбасс. Нацисты понимают только силу. Поэтому мощь Вооруженных Сил России является самой надежной гарантией мира и безопасности вне зависимости от того, что болтают в Киеве".

"Судя по опустевшей Раде, по массовому бегству из Киева бизнесменов, политиков, депутатов, у представителей нынешней украинской власти ну очень сильно развит инстинкт самосохранения. Надеюсь, он удержит их от безумных поступков", - добавил Аксенов.