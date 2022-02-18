В Красноярске полицейские нашли у 16-летнего подростка ружья, пистолеты и патроны

В Красноярске у 16-летнего подростка нашли ружья, пистолеты и патроны. Об этом сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Арсенал обнаружили полицейские, которые проводили оперативно-розыскные мероприятия в квартире. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По словам самого подростка, пистолеты и патроны он купил с рук, а ружья принадлежали его умершему дедушке. Часть оружия и боеприпасов он собирался продать, а часть - сдать в правоохранительные органы.

В прошлом году сообщалось, что в Москве 16-летний подросток пошутил о подготовке нападения на школу. На допросе школьник заявил, что убийство устраивать не хотел. Однако при обыске в его квартире нашли пневматический автомат, пневматический пистолет, револьвер, а также пустой тубус от ручного противотанкового гранатомета.