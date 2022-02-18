Оправдательный приговор пермской чиновницы по делу о гибели пенсионерки вступил в силу

Пермский краевой суд оставил в силе оправдательный приговор по делу начальника отдела городской среды, природопользования и организационной работы управления экологии и природопользования администрации Перми Ольги Муравьевой. Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат чиновницы Ольга Бедерсон, передает корреспондент Накануне.RU.

Слушания состоялись 17 февраля.

"Чудесная новость! Оправдательный приговор по делу Ольги Муравьевой устоял в Пермском краевом суде! Это значит, что он вступил в законную силу", — сообщила адвокат.

Муравьеву обвиняли в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Речь идет о нападении бездомных собак в марте прошлого года на пермячку. Следствие полагало, что из-за бездействия чиновницы ситуация с численностью бесхозных животных стала критической. Сама Ольга Муравьева свою вину отрицала.

Напомним, поздно вечером 27 марта 58-летняя пострадавшая, возвращаясь из гостей, стала жертвой нападения бездомных собак. Стая псов растерзала ее на улице Клыкова – потерпевшая погибла на месте, отметили следователи. Тело нашли утром 28 марта. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате сочетанной травмы тела, полученной при жизни от множественных укусов агрессивных бездомных собак. "Регулировать их число должны представители "Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек". Уголовное дело, возбужденное по факту гибели в результате нападения бездомных собак пермячки было передано в центральный аппарат.