Звезды спорта высоко оценили Академию единоборств РМК в Екатеринбурге

Сегодня Академия единоборств РМК приняла представителей комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту во главе с Дмитрием Свищевым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, Академия стала частью маршрута делегации по ключевым спортивным объектам Екатеринбурга. Трехкратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира по хоккею Владислав Третьяк, многократная паралимпийская чемпионка Рима Баталова, чемпион мира по боксу WBO Дмитрий Пирог и многократный чемпион мира по биатлону Антон Шипулин высоко оценили уникальную площадку, которую основал председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин в 2018 году.

"Здесь благодатная почва для развития спорта. Мы сегодня видим не только федеральный бюджет, местный бюджет, мы сейчас находимся в Академии единоборств РМК, где бизнес вкладывается в здоровье нации. Это очень здорово", - поделился впечатлениями Третьяк.

Звезды спорта отдельно отметили практику развития единоборств в Екатеринбурге, которую уже можно транслировать на всю Россию. В Академии помимо спортивных залов расположилась арена на 450 мест: это, по словам представителей комитета, в разы увеличивает шансы проявить себя.

"Здесь и сборы по разным видам спорта, взаимодействие между тренерами, им легко подняться с этажа на этаж. Тут с легкостью мальчишке, который занимается кикбоксингом, можно поставить правильный боксерский удар, необходимый ему для основы. Действующая арена – это небольшой зал, но он одновременно и для боев, и для начинающих спортсменов, которые хотят себя проявить. Это один из лучших залов и все трансляции ведутся отсюда. Любой начинающий профессионал знает, что, если здесь подраться, у тебя есть шанс проявить себя. Это тот фундамент, который крайне важен и нужен для начала профессиональной карьеры", - отметил Дмитрий Пирог.

Справка

В Академии единоборств РМК с 2018 года проходят тренировки по девяти направлениям боевых искусств: бокс, MMA, тайский бокс, кикбоксинг, карате косики, карате киокусинкай, дзюдо, бразильское джиу-джитсу и грэпплинг. В здании также оборудованы зоны силового экстрима, кроссфита и тренажерный зал, двухуровневая арена, спроектированная для проведения профессиональных поединков с рингом и местами для зрителей.

За три года работы Академии воспитанники завоевали более 2,5 тысяч медалей с чемпионатов и первенств мира, Европы, России и региона. Профессиональные спортсмены Академии единоборств РМК выступают во всех ведущих мировых лигах и организациях.