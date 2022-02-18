18 Февраля 2022
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Экономика В России
ПМЭФ-2019, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина (2019) | Фото: forumspb.com

ЦБ предлагает штрафовать за операции с криптовалютами на сумму до 1 миллиона рублей

Позиции Минфина и Центрального банка России по поводу криптовалют все больше расходятся. Глава министерства финансов Антон Силуанов сегодня рассказал журналистам, что его ведомство предлагает присвоить майнингу код в ОКВЭД и легализовать операции в криптовалюте. По мнению министра, запретить криптовалюты невозможно, поскольку невозможно запретить интернет. Также он сообщил, что соответствующий законопроект может быть внесен в Госдуму уже в весеннюю сессию.

И сегодня же стало известно, что у ЦБ уже готов свой законопроект относительно криптовалют и майнинга. В нем регулятор предлагает запретить распространение информации об организации выпуска и обращения крипотовалюты, сообщил источник РИА Новости.

За организацию выпуска или оборота криптовалют в России ЦБ предлагает штрафовать на суммы от 300 тыс. до 1 млн руб., за прием платежей в криптовалюте – на 30 тыс. – 1 млн руб.

ЦБ также предлагает запретить банкам и другим участникам финрынка владеть частными цифровыми валютами.

Теги: криптовалюты, майнинг, цб, запрет



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