Песков: Тема нелегальной миграции в России нуждается в особом внимании

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с участившимися инцидентами с мигрантами по всей стране.

По словам представителя Кремля, Россия приветствует мигрантов, но нелегальные мигранты - среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности и требует внимания властей.

Как отметил Песков, "совершенно естественно, что эта тема обсуждается на высоком уровне", передает ТАСС.

Ранее Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии МВД, призвал принимать жесткие меры в отношении нелегальных мигрантов и тех иностранцев, кто нарушает российские законы. "Включая высылку и запрет въезда", - заявил президент России.

С другой стороны, Путин отметил, что "в России рады иностранцам, которые соблюдают российские законы, у них должна быть возможность без волокиты оформить все документы".