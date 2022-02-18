18 Февраля 2022
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Общество В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2014) | Фото: Накануне.ru

Песков: Тема нелегальной миграции в России нуждается в особом внимании

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с участившимися инцидентами с мигрантами по всей стране.

По словам представителя Кремля, Россия приветствует мигрантов, но нелегальные мигранты - среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности и требует внимания властей.

Как отметил Песков, "совершенно естественно, что эта тема обсуждается на высоком уровне", передает ТАСС.

Ранее Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии МВД, призвал принимать жесткие меры в отношении нелегальных мигрантов и тех иностранцев, кто нарушает российские законы. "Включая высылку и запрет въезда", - заявил президент России.

С другой стороны, Путин отметил, что "в России рады иностранцам, которые соблюдают российские законы, у них должна быть возможность без волокиты оформить все документы".

Теги: песков, мигранты, нелегальная миграция



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