18 Февраля 2022
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Российско-белорусские учения &quot;Союзная решимость&quot; (2022) | Фото: Министерство обороны РФ

Украинского военного атташе пригласили на финал российско-белорусских учений

Украинского военного атташе в Белоруссии пригласили на финальные мероприятия российско-белорусских учений "Союзная решительность-2022", подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников.

Ранее украинские власти заявляли, что учения в Белоруссии являются уловкой для стягивания к границам Украины российских войск. Между тем, на этой неделе Минобороны России объявило и показало кадры вывода военной техники и соединений ВС с территории Белоруссии после окончания основной фазы учений. Также глава МИД Белоруссии заявлял, что после окончания учений на территории его страны не останется ни одного российского военного и ни одной единицы иностранной военной техники, ввезенной для учений.

Пока учения продолжаются. Так, сегодня прикрытие войск от воздушных ударов условного противника поручено обеспечивать белорусским частям на полигоне "Гожский". Совместные маневры осуществляют военнослужащие двух стран и на "Обуз-Лесновском" полигоне. Здесь подразделения морской пехоты России и бойцы белорусских механизированных подразделений ведут учебные боевые действия на оборонительном рубеже.

Теги: военный атташе, украина, военные учения, союзная решимость-2022



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