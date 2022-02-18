Власти Челябинской области предлагают сделать регулируемой численность бродячих собак

Министерство сельского хозяйства Челябинской области подготовило поправки в закон об ответственном обращении с животными. Они предлагают сделать регулируемой численность животных, передает корреспондент Накануне.RU.

Министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин считает, что в настоящий момент федеральный закон не совершенен.

"Он принят без учета климатических особенностей, видовых особенностей поведения животных в экстремальных условиях. Собаки и кошки рассматриваются законом одинаково, хотя собаки намного опаснее. Это стайные животные. Даже стерилизованные, кастрированные собаки, которых в соответствии с законом возвращают в прежнюю среду, вновь оказываются в стае. А стая – это ещё большая опасность", - подчеркнул он.

Министр отметил, что закон должен соблюдать баланс, а гуманное отношение к животным не должно быть причиной пренебрегать безопасностью людей.

"И запрет на контроль популяции бродячих собак как раз нарушает этот баланс. Численность животных, особенно в территориях, где суровые холодные зимы, должна быль регулируемой", - заявил Кобылин.

Напомним, в Челябинской области участились случаи нападения собак на детей. В Челябинске после нападения собаки на семилетнего мальчика возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Инцидент произошел 6 февраля в Советском районе. Ребенок гулял во дворе дома, когда на него напала собака. 13 февраля в Челябинске бездомная собака укусила за лицо 12-летнего мальчика. 16 февраля собаки напали на ребенка, когда он шел в школу. Девочка получила травмы головы и тела. Ее госпитализировали. Возбуждено дело о халатности.