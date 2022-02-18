В Тюмени у не расселенного аварийного дома рухнула крыша

В Тюмени на ул. Сакко произошло обрушение крыши многоквартирного дома №29, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По информации ведомства, дом признан аварийным и подлежащим сносу. Расселить его должны до конца 2023 года. На втором этаже дома в настоящий момент никто не проживал.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал по факту обрушения проверку.

"Владислав Московских поручил прокурору города Тюмени взять на контроль осуществление мероприятий по незамедлительному переселению граждан, проверить полноту принятых уполномоченными органами и организациями мер, направленных на недопущение указанной ситуации", - говорится в сообщении.