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Общество Свердловская область
судебный процесс (2020) | Фото: В.Н. Горелых

Одного из подростков-мигрантов, подозреваемых в избиении женщин на Сортировке, отправили под арест

17-летнего подростка из Азербайджана, подозреваемого в избиении уральского педагога и ее дочери на Сортировке, арестовали на 1 месяц и 28 дней. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Екатеринбурга, добавив, что в СИЗО парень пробудет до 12 апреля.

Ему вменяют ч.1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц), за которые в совокупности подростку грозит до 7 лет лишения свободы.

Второго задержанного - 16 летнего мигранта также ожидает избрание меры пресечения, однако только по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц)

Напомним, что инцидент произошел вечером 11 февраля на улице Пехотинцев, 7а. Потасовка началась в автобусе, где пятеро подростков стали приставать к девушке, снимать шапку и наносить пощечины. Испугавшись за свою безопасность, девушка позвонила маме и попросила встретить ее на остановке. Однако и взрослая женщина не остановила злоумышленников, которые избили обеих. В результате педагог получила травму головы и перелом ноги, из-за чего ей теперь нужна операция. Девушка получила сотрясение мозга.

Позднее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил срочно найти мигрантов, а глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге принес извинения пострадавшим и заявил о готовности выплатить компенсацию морального вреда.

Вскоре на избиение екатеринбурженок отреагировал Евгений Куйвашев, поручивший за 4 дня разобраться с особо буйными приезжими. Однако многие восприняли это как часть предвыборной кампании. Руководитель "Интернационального союза диаспор" Свердловской области Нукри Чавлеишвили раскритиковал подход свердловских властей к решению проблем с мигрантами, а депутат Мосгордумы Медведев и вовсе обвинил губернатора в приравнивании диаспор к структурам власти.

Теги: азербайджанец, Сортировка, подросток, арест, избиение, мигрант



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