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Политика Свердловская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

"Доводы – просто фееричные": в свердловском КПРФ обжалуют решение суда по иску против МОБ

В свердловском обкоме КПРФ намерены обжаловать решение по иску против министерства общественной безопасности региона. Суд встал на сторону МОБ.

Напомним, 7 февраля коммунисты направили уведомление о проведении праздничного митинга в честь 23 февраля, но получили отказ от МОБ со ссылкой на пандемию. В КПРФ отметили, что уже третий год им запрещают проводить митинги из-за коронавируса, тогда как для других партий таких ограничений нет. В итоге организатор мероприятия Виталий Ряписов подал исковое заявление в суд в адрес министерства общественной безопасности Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в областном отделении партии, сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга встал на сторону министерства, подтвердив законность запрета на проведение митингов для коммунистов.

Александр Ивачев, КПРФ(2017)|Фото: Накануне.RU

"Доводы – просто фееричные. Главный государственный санитарный врач своим постановлением от 07.07.2021 ввел критерий допустимости организации массовых мероприятий. На момент рассмотрения нашей заявки он, действительно, был высоким, так как в это время шел рост заболеваемости. На этом основании МОБ и суд сочли запрет необходимым и правомочным. Но, если открыть то самое постановление, то выяснится, что оно касается общественных мероприятий численностью более 500 человек. А в уведомлении было заявлено 50 человек, то есть никакого отношения к нашему мероприятию оно не имеет. Да и к практике работы свердловского МОБ тоже", - прокомментировал ситуацию глава регионального обкома КПРФ Александр Ивачев.

По его словам, сегодняшнее решение суда будет обязательно обжаловано коммунистами.

Теги: КПРФ, иск, суд, МОБ, решение



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Ранее 16.02.2022 12:05 Мск "Мы хорошо подготовились и дадим бой": свердловские коммунисты подают в суд на МОБ


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