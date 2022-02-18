18 Февраля 2022
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Политика
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Песков прокомментировал запуски баллистических ракет Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что учения и тренировочные запуски баллистических ракет происходят регулярно и не должны ни у кого вызывать опасений.

По словам представителя Кремля, этому предшествует целая серия уведомлений различным странам по различным каналам.

"И ни у кого это никаких ни вопросов, ни опасений, ничего не вызывает, потому что заранее все оповещаются" - цитирует Пескова RT.

Ранее Минобороны России объявило о запланированных на 19 февраля учениях сил стратегического сдерживания под руководством президента РФ Владимира Путина. По данным ведомства, в ходе учений состоятся пуски баллистических и крылатых ракет.

Песков подтвердил, что президент будет находиться в ситуационном центре Минобороны во время учений, возможно, к нему присоединится его белорусский коллега Александр Лукашенко.

Теги: песков, учения, запуски баллистических ракет



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