В Челябинской области экс-директор магазина получила срок в колонии за хищение у покупателей 150 тысяч рублей

В Челябинской области бывшего директора магазина "Связной" приговорили к 4 годам колонии общего режима со штрафом в размере 50 тыс. рублей за хищение денежных средств покупателей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что обвиняемая выбирала среди покупателей доверчивых лиц и включала в их кредитные договоры дополнительный товар – сим-карты, смарт-часы, портативные колонки. Покупатели подписали кредитный договор, не читая. Товары она присваивала.

Обвиняемая похитила у 11 покупателей деньги в размере более 150 тыс. рублей