Появилось видео допроса мигрантов, напавших на полицейских в московском метро

Следственный комитет опубликовал видео допроса двух мигрантов, напавших на полицейских на станции "Тульская" московского метро.

Один из мужчин на вопрос о том, за что задержан, молчит и опускает глаза. Второй отрицает, что применял силу к полицейским и неразборчиво говорит о том, что его "начали трогать рукой", на что он сказал: "Уберите руку!".

По версии следствия, полицейские подошли к иностранцам на платформе станции и попросили предъявить документы, а также до выяснения личностей пройти в комнату полиции. Те отказались, после чего начался конфликт, запечатленный пассажирами со множества ракурсов.

Напомним, накануне Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии МВД, призвал принимать жесткие меры в отношении нелегальных мигрантов и тех иностранцев, кто нарушает российские законы. "Включая высылку и запрет въезда", - заявил президент России.

С другой стороны, Путин отметил, что "в России рады иностранцам, которые соблюдают российские законы, у них должна быть возможность без волокиты оформить все документы".