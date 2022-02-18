"Здесь добираются до причин и следствий". Андрей Фурсов похвалил Накануне.RU
Историк Андрей Фурсов заявил о том, что в настоящее время становится все более важно знать о ресурсах, которые отличаются точной расстановкой акцентов в обширной повестке дня. Одним из них является Накануне.RU. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Nakanune.RU – это издание, которое без стеснения говорит о проблемах общества и власти, рассказывает о происходящем как в России, так и за рубежом. Здесь не ограничиваются объяснениями событий, которые лежат на поверхности, а добираются до причин и следствий (подчеркнуто автором. - прим. Накануне.RU)", - написал он и рекомендовал подписываться, чтобы узнавать информацию.