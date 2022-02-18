Численность свердловчан за год сократилась на 34 000

В 2021 году число жителей Свердловской области сократилось на 76,9 тыс. человек, из-за чего естественная убыль населения составила 33,9 тыс. Согласно данным Свердловскстата, эта цифра на 10 тыс. превышает показатели 2020 года и составляет естественную убыль - 7,9 на 1 тыс. свердловчан. Аналогичный показатель в 2020 году составлял - 5,5 на 1 тыс.

Это не единственная печальная новость. Хотя в регионе с января по ноябрь 2021 года и успело появиться на свет 43 тыс. младенцев, это все равно на 1 тыс. меньше, чем в 2020 году. Более того, 173 ребенка до года также вошли в статистику смертности.

Напомним, что в 2020 году на Среднем Урале также снизилась рождаемость и выросла смертность. В области было зарегистрировано на 17% больше смертей, чем за аналогичный период 2019 года. Что касается рождаемости, то в 2020 году был отмечен самый низкий показатель за прошедшие годы: зарегистрировано 44 тысячи 343 акта о рождении