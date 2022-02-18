Силуанов предложил присвоить майнингу код в ОКВЭД

В Минфине России все громче говорят о легализации майнинга и криптовалют. Так, глава министерства Антон Силуанов заявил, что майнинг как вид бизнеса должен получить свой код в ОКВЭД.

"Мы считаем, что нужно придать этому виду деятельности специальный код экономической деятельности и также легализовать этот вид бизнеса", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".

Легализация майнинга и криптовалют, по мнению Силуанова, поможет защитить неквалифицированных инвесторов от вложений в рисокванный актив.

Также Минфин изучает опыт других стран по применению в сфере майнинга и криптовалют налогообложения. В частности, Россия смотрит в сторону Казахстана, где применяются вмененные налоги. Другой вариант - налоги с разницей между вхождением в криптоактив и выходом из него, как это делается в случаях вложения в финансовые инструменты.

По словам Силуанова, законодательно все это может быть оформлено уже в 2022 году, но нужна согласованная позиция и Центробанка. Последний, напомним, выступает категорически против легализации криптовалют и майнинга.