18 Февраля 2022
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Общество За рубежом
директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус (2017) | Фото: EPA

В ВОЗ опасаются, что вакцины станут бесполезными

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупредил, что по мере выявления новых штаммов коронавируса существующие вакцины могут стать бесполезными. И в этом будто бы виновато вакцинное неравенство.
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Он раскритиковал вакцинный "популизм" и "национализм". А также "антипрививочников", которые подрывают доверие к вакцинации. Из-за этого, по его мнению, будет сильно расти смертность среди невакцинированных.

Статистика, однако, не подтверждает слова главы ВОЗ и показывает, что в странах, вакцинировавших почти всех, смертность так и не снизилась. А заболеваемость даже ставит рекорды. То же самое происходит в мировом масштабе.

Интересно, что в учебнике медицинской микробиологии 2001 года О. К. Поздеева под редакцией знаменитого академика В. И. Покровского о вакцинации от коронавируса сказано, что "большое число антигенных вариантов коронавирусов делает бессмысленным изготовление вакцин и проведение иммунопрофилактики".

Теги: вакцинация, ковид, ВОЗ



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