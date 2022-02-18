В ВОЗ опасаются, что вакцины станут бесполезными

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупредил, что по мере выявления новых штаммов коронавируса существующие вакцины могут стать бесполезными. И в этом будто бы виновато вакцинное неравенство.

Он раскритиковал вакцинный "популизм" и "национализм". А также "антипрививочников", которые подрывают доверие к вакцинации. Из-за этого, по его мнению, будет сильно расти смертность среди невакцинированных.

Статистика, однако, не подтверждает слова главы ВОЗ и показывает, что в странах, вакцинировавших почти всех, смертность так и не снизилась. А заболеваемость даже ставит рекорды. То же самое происходит в мировом масштабе.

Интересно, что в учебнике медицинской микробиологии 2001 года О. К. Поздеева под редакцией знаменитого академика В. И. Покровского о вакцинации от коронавируса сказано, что "большое число антигенных вариантов коронавирусов делает бессмысленным изготовление вакцин и проведение иммунопрофилактики".