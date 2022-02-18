В ЛДПР анонсировали заявления от Жириновского на следующей неделе

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный с коронавирусом, идет на поправку. Об этом сообщил РИА Новости замглавы думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, Жириновскому пока еще требуется наблюдение врачей.

В пресс-службе ЛДПР, в свою очередь, анонсировали скорые заявления от лидера партии. Там отметили, что политик восстанавливается, "прогресс очевиден". При этом он поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период всплеска пандемии, они прозвучат во вторник на заседании палаты, сообщили в пресс-службе.

Напомним, лидер ЛДПР находится в ЦКБ. О сроках его выписки пока никто не говорит. В Минздраве России ранее оценили 75-летнего политика состояние как стабильное.

Ранее пресс-служба ЛДПР призвала СМИ, "которые ценят свою репутацию, прекратить цитировать и перепечатывать анонимные слухи о Владимире Жириновском".