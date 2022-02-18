18 Февраля 2022
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Политика Санкт-Петербург
Александр Беглов (2021) | Фото: gov.spb.ru

Политолог Карасев предложил заменить Беглова не проекцией, а "умелым хозяйственником"

По мнению политолога Владимира Карасева, Санкт-Петербургу необходим губернатор, способный решать проблемы города.

Замена губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова световой проекцией не улучшит жизнь горожан, заявил политолог Владимир Карасев.

Петицию с требованием заменить градоначальника световой проекцией жители Петербурга запустили накануне. Ее подписали более тысячи человек. В петиции говорится, что от проекции Беглова «пользы будет ровно столько же, а вот вреда существенно меньше».

«Народная инициатива – это хорошо. Чиновники, к сожалению, нечасто прислушиваются к мнению народа, к мнению тех, кто их содержит. Но боюсь, что замена губернатора Беглова на световую проекцию ничего в жизни питерцев не поменяет. Ибо оба варианта неэффективны и бесполезны. Хотя световая проекция внешне красивее будет», - сказал Карасев.

По его мнению, Северная столица нуждается в сильном руководителе – умелом хозяйственнике, который станет решать проблемы города.

Петербуржцы в последние недели заговорили о скорой отставке Александра Беглова. Они полагают, что градоначальник не досидит до 2024 года, когда истекает срок его полномочий. На это указывают и недавние исследования. Так, например, Беглов оказался на последнем месте в рейтинге российских губернаторов. А недавний опрос вскрыл ещё более неприятную правду: будь выборы завтра, против Беглова проголосовали бы 98 % петербуржцев.

Теги: александр беглов, смольный, северная столица, петиция, проекция



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