Политолог Карасев предложил заменить Беглова не проекцией, а "умелым хозяйственником"

По мнению политолога Владимира Карасева, Санкт-Петербургу необходим губернатор, способный решать проблемы города.

Замена губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова световой проекцией не улучшит жизнь горожан, заявил политолог Владимир Карасев.

Петицию с требованием заменить градоначальника световой проекцией жители Петербурга запустили накануне. Ее подписали более тысячи человек. В петиции говорится, что от проекции Беглова «пользы будет ровно столько же, а вот вреда существенно меньше».

«Народная инициатива – это хорошо. Чиновники, к сожалению, нечасто прислушиваются к мнению народа, к мнению тех, кто их содержит. Но боюсь, что замена губернатора Беглова на световую проекцию ничего в жизни питерцев не поменяет. Ибо оба варианта неэффективны и бесполезны. Хотя световая проекция внешне красивее будет», - сказал Карасев.

По его мнению, Северная столица нуждается в сильном руководителе – умелом хозяйственнике, который станет решать проблемы города.

Петербуржцы в последние недели заговорили о скорой отставке Александра Беглова. Они полагают, что градоначальник не досидит до 2024 года, когда истекает срок его полномочий. На это указывают и недавние исследования. Так, например, Беглов оказался на последнем месте в рейтинге российских губернаторов. А недавний опрос вскрыл ещё более неприятную правду: будь выборы завтра, против Беглова проголосовали бы 98 % петербуржцев.