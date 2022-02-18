Захарова прокомментировала фигурное катание: "Сломать человека нельзя. Он может сломать себя сам"

Для российских фигуристок Щербаковой, Трусовой и Валиевой Олимпиада в Пекине является только началом долгой карьеры, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она рассказала, что журналисты буквально атакуют ее с просьбами прокомментировать ситуацию с Камилой Валиевой. Но Захарова отказывается, мол, меня там только не хватает. Тем не менее, накануне она посмотрела и даже пересмотрела на несколько раз выступления наших. Потом прочитала комментарии и была "в шоке от уровня полемики".

В своем Telegram-канале Захарова обратилась к российским фигуристкам: "Вы все три - наша гордость. Каждая из вас уникальна. Вы только входите в жизнь, но как мощно. Для каждой из вас эта олимпиада - отправная точка. И куда и как вы будете двигаться, зависит исключительно от вас. Вы будете обязательно возвращаться в февральские дни 2022 ещё очень долго: переживать мгновения, анализировать себя, находить все новые и новые ответы на одни и те же вопросы. Вам нет и 18, а вы уже сотворили историю: мирового спорта, страны, свою собственную. И это только начало. Обжигающее, невероятное, не поддающееся осознанию. Но начало. Возвращайтесь в эти моменты, но идите вперёд. С любовью и верой".

Захарова также считает, что "сломать человека нельзя". "Он может сломать себя сам, сломаться. Мы все увидели, что к вам это не относится. Просто судьба поставила перед каждой новые цели. "Зачем" и "почему" - узнаете чуть позже, когда будете отмечать ваши новые победы", - заключает дипломат.