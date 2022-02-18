Главные интриги второй части сезона Российской Премьер-лиги

18 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт В России
футбол, игра, лп (2022) | Фото: metaratings.ru/

Главные интриги второй части сезона Российской Премьер-лиги

Считанные дни остаются до возобновления российского футбольного чемпионата в высшем дивизионе – Премьер-лиге, и мы поговорим об основных интригах второй части кампании в РПЛ.

Уже 26-го февраля четырьмя матчами 19-го тура Премьер-лига возобновит свой сезон 2021/22, и болельщиков футбола в России волнуют, помимо перспектив их родных команд, еще и следующие три глобальных вопроса.

Удержит ли «Зенит» титул в очередной раз?

Питерский «Зенит» в трех предыдущих чемпионатах подряд становился сильнейшим, и сейчас у подопечных Сергея Семака снова есть отличный шанс удержать чемпионский титул, ведь команда из Санкт-Петербурга начнет вторую часть сезона в статусе лидера турнирной таблицы.

Отрыв «Зенита» от ближайшего преследователя – московского «Динамо», пока не критичен – всего 2 очка. А вот идущий на третьем месте «Сочи» отстает от питерцев уже на 7 пунктов, и, судя по всему, лишь «динамовцы» сейчас способны навязать чемпиону борьбу за титул.

Есть ли шансы у «Бело-голубых»? По мнению экспертов беттинг-сферы, не особо много. Вот и новая букмекерская контора Astrabet в своей специальной линии на чемпиона России сезона 2021/22 отдает «Зениту» целых 76% вероятности завоевания титула. А вот конкурентам оставляют не так много шансов – чуть менее 25% для «Динамо», и еще гораздо меньше для остальных преследователей – «Краснодара» (5%), «Сочи» (2%) и других.

Финал Кубка России по футболу 2019-2020 "Зенит" - "Химки"(2020)|Фото: Накануне.RU

Добьется ли прогресса «Спартак»?

Московский «Спартак» выдал очень странную первую часть сезона. С одной стороны, те болельщики, которые заглядывали в матч-центр, чтобы узнать результаты матчей «Красно-белых» в Лиге Европы, оставались довольными увиденным – столичный клуб сенсационно вышел в плей-офф с первого места в своей группе и ждет соперника уже по 1/8 финала второго по значимости континентального турнира.

Но, с другой стороны, были и выступления в чемпионате России, которые успешными назвать не получается никак. Всего лишь 9-е место по итогам 18-ти туров, 7 поражений при 6-ти победах и негативная разница забитых и пропущенных мячей («минус 6»).

Не удивительно, что на фоне таких результатов руководство клуба пошло на кардинальные меры в виде смены тренера. Теперь вместо португальца Руя Витории «Красно-белыми» будет руководить итальянец Паоло Ваноли. И получится ли у этого специалиста достичь прогресса со «Спартаком», выведя его в еврокубки – один из главных вопросов второй части сезона в России.

Сумеет ли удержаться в медалях «Сочи»?

Южане стали главным открытием первой части сезона, и третье место «Сочи» в текущей таблице чемпионата – заслуженный результат работы тренерского штаба во главе с Владимиром Федотовым. Но удержаться на покоренной высоте всегда труднее, чем достичь ее, и «Сочи» придется столкнуться с этой истиной лицом к лицу, доказав, что команда не боится трудностей и новых вызовов.

Примечательно, что календарь стартовых матчей чемпионата в новом году для сочинцев вполне лояльный – игры против «Арсенала», «Ростова» и «Химок», то есть команд, располагающихся сейчас не выше 12-го места в турнирной таблице. Если эту дистанцию южане пройдут с максимальной эффективностью, то мечты о финише в Топ-3 для скромного коллектива станут реальностью.

Теги: российская премьер-лига, футбол, зенит, динамо, спарттак, букмекер



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4165

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети