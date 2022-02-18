Главные интриги второй части сезона Российской Премьер-лиги

Считанные дни остаются до возобновления российского футбольного чемпионата в высшем дивизионе – Премьер-лиге, и мы поговорим об основных интригах второй части кампании в РПЛ.

Уже 26-го февраля четырьмя матчами 19-го тура Премьер-лига возобновит свой сезон 2021/22, и болельщиков футбола в России волнуют, помимо перспектив их родных команд, еще и следующие три глобальных вопроса.

Удержит ли «Зенит» титул в очередной раз?

Питерский «Зенит» в трех предыдущих чемпионатах подряд становился сильнейшим, и сейчас у подопечных Сергея Семака снова есть отличный шанс удержать чемпионский титул, ведь команда из Санкт-Петербурга начнет вторую часть сезона в статусе лидера турнирной таблицы.

Отрыв «Зенита» от ближайшего преследователя – московского «Динамо», пока не критичен – всего 2 очка. А вот идущий на третьем месте «Сочи» отстает от питерцев уже на 7 пунктов, и, судя по всему, лишь «динамовцы» сейчас способны навязать чемпиону борьбу за титул.

Есть ли шансы у «Бело-голубых»? По мнению экспертов беттинг-сферы, не особо много. Вот и новая букмекерская контора Astrabet в своей специальной линии на чемпиона России сезона 2021/22 отдает «Зениту» целых 76% вероятности завоевания титула. А вот конкурентам оставляют не так много шансов – чуть менее 25% для «Динамо», и еще гораздо меньше для остальных преследователей – «Краснодара» (5%), «Сочи» (2%) и других.

Добьется ли прогресса «Спартак»?

Московский «Спартак» выдал очень странную первую часть сезона. С одной стороны, те болельщики, которые заглядывали в матч-центр, чтобы узнать результаты матчей «Красно-белых» в Лиге Европы, оставались довольными увиденным – столичный клуб сенсационно вышел в плей-офф с первого места в своей группе и ждет соперника уже по 1/8 финала второго по значимости континентального турнира.

Но, с другой стороны, были и выступления в чемпионате России, которые успешными назвать не получается никак. Всего лишь 9-е место по итогам 18-ти туров, 7 поражений при 6-ти победах и негативная разница забитых и пропущенных мячей («минус 6»).

Не удивительно, что на фоне таких результатов руководство клуба пошло на кардинальные меры в виде смены тренера. Теперь вместо португальца Руя Витории «Красно-белыми» будет руководить итальянец Паоло Ваноли. И получится ли у этого специалиста достичь прогресса со «Спартаком», выведя его в еврокубки – один из главных вопросов второй части сезона в России.

Сумеет ли удержаться в медалях «Сочи»?

Южане стали главным открытием первой части сезона, и третье место «Сочи» в текущей таблице чемпионата – заслуженный результат работы тренерского штаба во главе с Владимиром Федотовым. Но удержаться на покоренной высоте всегда труднее, чем достичь ее, и «Сочи» придется столкнуться с этой истиной лицом к лицу, доказав, что команда не боится трудностей и новых вызовов.

Примечательно, что календарь стартовых матчей чемпионата в новом году для сочинцев вполне лояльный – игры против «Арсенала», «Ростова» и «Химок», то есть команд, располагающихся сейчас не выше 12-го места в турнирной таблице. Если эту дистанцию южане пройдут с максимальной эффективностью, то мечты о финише в Топ-3 для скромного коллектива станут реальностью.