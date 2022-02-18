"Знаменитая школа имени Дукалиса": Ургант высмеял задачку для тобольских школьников об остывании трупа

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на Первом канале высмеял задачку по биологии о скорости остывания трупа, заданную ученикам одной из школ Тобольска, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, задачу опубликовал отец одного и школьников.

"В 20.00 был обнаружен труп убитого мужчины. На какое время должно быть алиби у подозреваемого, если известно, что тело отдает тепло (со скоростью) полтора градуса в час?" - говорится в условии, которое опубликовал в одной из городских групп в соцсети отец школьника.

"Я напомню, это знаменитая 236-я школа имени Дукалиса города Тобольска", - прокомментировал Ургант задачку.

Телеведущий Дмитрий Хрусталев отметил, что в задаче не сказано, где лежал труп.

"На асфальте, на линолеуме, на льду. Это же разные остывания тела. И потом не сказано - были свидетели, не были, были понятые, не были? Как решать задачу?" - задался вопросом Хрусталев.

"А как, с другой стороны, дети будут учиться жизни? Ты эту задачу решаешь и понимаешь, как жить. Например, отец взял микрозайм под 140% годовых и перестал отдавать через месяц. Через сколько времени коллекторы напишут на дверях "Верни долг, мразь"? Это жизнь! Или, например. Длина стола на переговорах – 64 метра. Через какое время собеседник услышит слово Bonjour?" — пошутил Ургант.