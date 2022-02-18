Глава Минспорта России оценил спортивные сооружения УГМК

В пятницу, 18 февраля, министр спорта России Олег Матыцин прибыл с рабочим визитом в Свердловскую область. Он встретился с генеральным директором УГМК Андреем Козицыным и посетил промышленные и социальные объекты компании.

Первым стал Дворец спорта УГМК, где министр посмотрел тренировку баскетбольной команды. Особо он отметил доступность спортивной площадки для детей и спортсменов-любителей.

"Спортивные сооружения УГМК используются не только для команд, играющих в профессиональных лигах. Здесь занимается много детей, что отвечает национальной стратегии развития физической культуры и спорта, ведь все начинается с детства. Хочу выразить признательность руководству компании за содействие в подготовке к Универсиаде и создание комфортных условий для занятий спортом, развитие инфраструктуры и организацию спортивной деятельности. Такие примеры должны быть известны и позиционироваться в России", - подчеркнул Матыцин.

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, гостю также показали производство АО "Уралэлектромедь" (цех электролиза меди и химико-металлургический цех), экспозицию Музея автомобильной техники и Музея авиации "Крылья Победы", где собрана уникальная коллекция отечественных и зарубежных самолетов 1930 – 1940-х годов. По словам главы Минспорта РФ, создание огромного музейного комплекса говорит о желании сохранить и передать потомкам уникальные знания о мировом опыте и эпохах становления нашей страны, ее месте в мировом сообществе.

"Это важно для нынешних и будущих поколений, для тех, кто приезжает сюда со всей России и из-за рубежа почувствовать атмосферу, прикоснуться к истории и понять масштабы событий", - отметил Олег Матыцин.