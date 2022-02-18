В Челябинске задержали замминистра здравоохранения региона

Задержан заместитель министра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов.

Как сообщают СМИ, его доставили на допрос в Следственный комитет.

Сегодня в министерстве здравоохранения региона проводились оперативно-следственные мероприятия. Как сообщили в пресс-службе минздрава, правоохранительным органам оказывается необходимое содействие.

Александр Кузнецов был назначен заместителем министра здравоохранения Челябинской области в июле 2013 года. До этого работал в главном управлении материальных ресурсов региона.