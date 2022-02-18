Брэд Питт подал на Анджелину Джоли в суд за продажу ее доли французского поместья российскому бизнесмену

Голливудский актер Брэд Питт подал в суд на бывшую жену Анджелину Джоли за то, что та продала свою долю в их общем французском замке российскому бизнесмену, фигуранту списка самых богатых россиян по версии Forbes Юрию Шефлеру без одобрения экс-супруга.

В исковом заявлении говорится, что Питт и Джоли еще до брака договорились, что никто из них не продаст долю в замке без согласия другой стороны.

Иск подан в суд Лос-Анджелеса. Питт требует отменить сделку и возместить ему ущерб.

Речь о поместье шато Мираваль. Особую ценность представляет даже не сам замок, в котором звезды сыграли свадьбу в 2014 году, а виноградники вокруг. Питт занялся виноделием и превратил свой участок в прибыльный бизнес, а розовое вино "Шато Мираваль" стало одним из самых известных в мире брендов этого вида напитка (правда, по мнению некоторых экспертов, крайне переоцененным).

Мираваль находится в деревушке Корран в провинции Прованс-Альпы на юго-востоке Франции. Особняк с 35 комнатами окружен пышным садом со рвом, фонтанами, акведуками, прудом, часовней и, конечно, виноградниками, пишет американское издание Page Six.

Джоли и Питт купили его задолго до вступления в брак – в 2008 году за $28,4 млн. Они намеревались жить в Миравале и растить там детей. Но после двух лет брака пара рассталась, развод с разделом имущества и детей продолжался многие годы.

Питт утверждает в исковом заявлении, что Джоли с 2013 года вообще не интересовалась виноградником и не вносила никакого вклада в развитие бизнеса и поместья, тогда как Питт продолжал "вкладывать миллионы долларов, профинансировав примерно 70% общих инвестиций пары в Мираваль".