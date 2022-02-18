18 Февраля 2022
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Политика
Павел Крашенинников (2020) | Фото: Госдума РФ

Крашенинников предложит перенести рассмотрение проекта о местном самоуправлении

Глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников предложит совету палаты перенести рассмотрение проекта об организации местного самоуправления в России во втором чтении до июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу депутата.

Отмечается, что сбор поправок к законопроекту продолжается. Ранее его рассмотрение в основном чтении планировалось на 16 марта.

В январе Госдума в первом чтении приняла законопроект о местном самоуправлении. Авторами, как и в случае с законом о региональной власти, выступили сенатор Андрей Клишас и депутат-"единоросс" Павел Крашенинников.

Противники принятия документа считают, что в отличие от предыдущей инициативы Клишаса-Крашенинникова, новый законопроект будет гораздо более ощутим для граждан, хотя бы потому, что он предусматривает ликвидацию (путем присоединения) около половины муниципальных образований страны (сейчас их более 20 тыс.).

Теги: госдума, законопроект о местном самоуправлении



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