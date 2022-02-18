Крым обеспечен водой на год вперед - власти

Воды в водохранилищах Крыма столько, что даже если за год в регионе не будет ни одного дождя, ее хватит на целый год. Об этом сказал заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Альберт Кангиев, пишет "Парламентская газета".

В прошлом году водоснабжение Крыма достигло критически низких значений. В середине февраля 2021 года наполнение всех водохранилищ естественного стока составляло 47 млн кубометров, что было минимальным показателем за последние 35 лет.

Сегодня в водохранилищах естественного стока находится 185 млн кубометров при среднем уровне заполнения за последние 35 лет в 148 млн, сообщил заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники факультета водных ресурсов Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета профессор Илья Николенко.

При этом обильный снежный покров в Крымских горах обещает дальнейшее пополнение запасов.

В декабре после обильных снегопадов мэр Ялты Янина Павленко заявила, что водных запасов городу хватит на целый год.