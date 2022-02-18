В грузинской диаспоре критикуют работу замов Куйвашева в миграционном вопросе

18 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Нукри Чавлеишвили (2022) | Фото: страница Нукри Чавлеишвили в социальной сети Facebook

В грузинской диаспоре критикуют работу замов Куйвашева в миграционном вопросе

Руководитель "Интернационального союза диаспор" Свердловской области и глава грузинского общества "Сакартвело" Нукри Чавлеишвили раскритиковал подход свердловских властей к решению проблем с мигрантами. По его словам, к тому самому диалогу диаспор, к которому призывал губернатор Евгений Куйвашев, были приглашены люди, годами допускающие ошибки и не желающие менять нынешнее положение вещей.

"Ваш заместитель по Вашему поручению 18 Февраля 2022 года назначил встречу с представителями национальных диаспор, это правильно, но возмущает тот факт, что на встречу приглашены люди, которые годами допускают такие ошибки в своей работе! Нас, представителей прогрессивных диаспор, на встречу не приглашают, причину я не знаю и готов рассказать о тех моментах и проблемах, которые существуют у национальных диаспор, - обращается Чавлеишвили к Евгению Куйвашеву в социальных сетях. - Вас просто вводят в заблуждение, эти люди ничего менять не будут и работать не будут, надо кардинально менять ситуацию с национальным вопросом в Свердловской области, так жить нельзя, нельзя умалчивать проблему".

Глава грузинского сообщества также осудил поведение подростков, напавших на уральского педагога и ее дочь. По его словам "нормальный и вменяемый кавказец, воспитанный в духе наших обычаев и традиций", никогда не позволит себе подобного поведения. Он также попросил губернатора пригласить "прогрессивные диаспоры" к диалогу, поскольку Чавлеишвили уже готов представить программу решения проблемы и выхода из сложившейся ситуации с мигрантами.

Напомним, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения травм девушке и ее матери в Екатеринбурге и задержал двух членов банды, участвовавших в избиении. Ими оказались подростки 16 и 17 лет из стран СНГ. С агрессивными подростками-мигрантами захотел лично разобраться свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Глава региона дал на это четыре дня.

Власти региона уже успел раскритиковать депутат Мосгордумы Андрей Медведев, а общественность задаться вопросом - останется ли актуальной для губернатора тема мигрантов после победы на выборах.

Теги: мигранты, Куйвашев, диаспора



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4160

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети