В грузинской диаспоре критикуют работу замов Куйвашева в миграционном вопросе

Руководитель "Интернационального союза диаспор" Свердловской области и глава грузинского общества "Сакартвело" Нукри Чавлеишвили раскритиковал подход свердловских властей к решению проблем с мигрантами. По его словам, к тому самому диалогу диаспор, к которому призывал губернатор Евгений Куйвашев, были приглашены люди, годами допускающие ошибки и не желающие менять нынешнее положение вещей.

"Ваш заместитель по Вашему поручению 18 Февраля 2022 года назначил встречу с представителями национальных диаспор, это правильно, но возмущает тот факт, что на встречу приглашены люди, которые годами допускают такие ошибки в своей работе! Нас, представителей прогрессивных диаспор, на встречу не приглашают, причину я не знаю и готов рассказать о тех моментах и проблемах, которые существуют у национальных диаспор, - обращается Чавлеишвили к Евгению Куйвашеву в социальных сетях. - Вас просто вводят в заблуждение, эти люди ничего менять не будут и работать не будут, надо кардинально менять ситуацию с национальным вопросом в Свердловской области, так жить нельзя, нельзя умалчивать проблему".

Глава грузинского сообщества также осудил поведение подростков, напавших на уральского педагога и ее дочь. По его словам "нормальный и вменяемый кавказец, воспитанный в духе наших обычаев и традиций", никогда не позволит себе подобного поведения. Он также попросил губернатора пригласить "прогрессивные диаспоры" к диалогу, поскольку Чавлеишвили уже готов представить программу решения проблемы и выхода из сложившейся ситуации с мигрантами.

Напомним, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения травм девушке и ее матери в Екатеринбурге и задержал двух членов банды, участвовавших в избиении. Ими оказались подростки 16 и 17 лет из стран СНГ. С агрессивными подростками-мигрантами захотел лично разобраться свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Глава региона дал на это четыре дня.

Власти региона уже успел раскритиковать депутат Мосгордумы Андрей Медведев, а общественность задаться вопросом - останется ли актуальной для губернатора тема мигрантов после победы на выборах.