Силовики ищут очевидцев нападения мигрантов на педагога и ее дочь в Екатеринбурге

В Екатеринбурге силовики ищут очевидцев причинения травм девушке и ее матери на Сортировке.

Напомним, все случилось вечером 11 февраля на улице Пехотинцев: потасовка началась в автобусе, где пятеро подростков-мигрантов стали приставать к девушке, снимать у нее шапку и наносить пощечины. Испугавшись за собственную безопасность, она позвонила маме-педагогу и попросила встретить ее на остановке. Однако и взрослая женщина не смогла остановить агрессоров, которые избили обеих.

Ситуацию взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который потребовал немедленно возбудить дело и найти нападавших. Впоследствии были задержаны двое подозреваемых – ими оказались студенты одного из колледжей столицы Урала. Сейчас силовики устанавливают других возможных соучастников нападения.

Как рассказали Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, непосредственных очевидцев произошедшего инцидента просят сообщить интересующую следствие информацию. Для этого нужно предварительно обратиться по телефонам в Екатеринбурге: 8 (343) 354-06-40, 297-71-61. Как заверили в ведомстве, конфиденциальность гарантируется.

Напомним, сегодня утром екатеринбургские правоохранители нагрянули с рейдом на местную овощебазу. Жители города связали это с недавним нападением мигрантов.