18 Февраля 2022
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Общество За рубежом
С колониальных времён в Гонконге сохранилось левостороннее движение и двухэтажные автобусы (2019) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Гонконгская стратегия "нуля по ковиду" терпит крах

Стратегия Гонконга "нуля по ковиду" терпит крах, сообщает Daily Mail, описывая происходящее в мегаполисе.
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В предыдущие два года суточный прирост никогда не превышал 100 случаев. Однако в последние дни скользящее среднее за неделю достигло 2,5 тыс., а накануне было зарегистрировано более 6 тыс. случаев. И все это в условиях, когда город находится почти в полной изоляции, полеты сократились на 90% из-за строгих правил, связанных с коронавирусом, а школы, игровые площадки, спортивные залы, а также большинство других мест закрыты. Большинство работников переведены на удаленный режим работы.

Ранее людей, имевших тесные контакты с заболевшими, отправляли в правительственные карантинные лагеря. Но койки быстро заполнились, что вынудило город превратить недавно построенное государственное жилье и 10 тыс. гостиничных номеров в карантинные помещения.

По меньшей мере в двух больницах пациенты разместились на койках у входов, а медицинские учреждения начали испытывать трудности из-за роста заболеваемости. Ситуация вышла за пределы возможностей города, признала исполнительный директор Гонконга Кэрри Лам.

Клинический доцент кафедры микробиологии Университета Гонконга Сиддхарт Шридхар сказал, что необходима корректировка стратегии сдерживания. Местные исследователи прогнозируют, что суточный прирост может достичь 28 тыс. случаев.

Власти Гонконга закупили 100 млн наборов для экспресс-тестирования и будут раздавать миллион из них в день лицам с высоким риском.

Из-за перебоев в поставках, связанных с вирусом, в Гонконге резко выросли цены на овощи. Власти рассматривают возможность доставки продуктов водой.

В мегаполисе с начала февраля зафиксировано больше случаев ковида, чем за два предыдущих года, хотя в городе вакцинировано 75% жителей. Официально ковидных смертей, как и ранее, очень мало.

Теги: Гонконг, ковид, ограничения



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