18 Февраля 2022
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Общество Новосибирская область
Андрей Травников (2022) | Фото: пресс-служба губернатора Новосибирской области

Андрей Травников потребовал строительство поликлиники в Краснообске поставить на особый контроль

Губернатор Андрей Травников во время рабочей поездки в Краснообск дал поручение взять под особый контроль вопрос строительства поликлиники смешанного типа с детским отделением. Такую задачу он поставил перед министерством строительства и министерством здравоохранения Новосибирской области.

Ситуацией на данный момент губернатор не доволен, он раскритиковал нынешнее отношение участников реализации проекта к ходу работ.

травников, совещание(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, здание поликлиники смешанного типа мощностью 750 посещений за смену с детским отделением на 250 посещений за смену в Краснообске будет построено в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области». Проект начали реализовывать в этом году. В апреле планируется завершить проектирование, в мае – получить положительное заключение экспертизы и разрешение на строительство. Пациентов в новом здании поликлиники начнут принимать в 2024 году.

поликлиника, здравоохранение, больница(2022)|Фото: пресс-службе правительства Новосибирской области

В здании общей площадью 10200 квадратных метров, что почти на порядок больше площадей существующей поликлиники, будет пять этажей вместе с нулевым подземным. Медучреждение будет предназначено для оказания первичной медико-санитарной помощи в плановой и неотложной форме взрослому и детскому населению, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (на 8 коек) жителям рабочего посёлка Краснообск. Режим работы – двухсменный 6 дней в неделю; режим работы травматологического пункта – ежедневно, круглосуточно. Количество персонала составит 260 человек, в том числе 90 врачей и 125 человек среднего медицинского персонала.

поликлиника, здравоохранение(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Создание крупной поликлиники необходимо для быстрорастущего населения Краснообска, доложил губернатора главный врач Новосибирской клинической ЦРБ Дмитрий Батунин.

андрей травников, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Новосибирской области

"Радует владение деталями со стороны главного врача. Он молодец, он заказчик, у него душа должна за это болеть. Видно, что он действительно в еженедельном режиме мониторит ситуацию. Но отношение к проекту в целом настораживает. Почему главный врач отвечает за сроки строительства? Где представитель минстроя? Представителя подрядчика нет, графика реализации проекта нет. При таком отношении на сокращение сроков строительства рассчитывать не стоит", — заявил Андрей Травников.

Теги: андрей травников, поликлиника, краснообск, медучреждение, здравоохранение



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