Андрей Травников потребовал строительство поликлиники в Краснообске поставить на особый контроль

Губернатор Андрей Травников во время рабочей поездки в Краснообск дал поручение взять под особый контроль вопрос строительства поликлиники смешанного типа с детским отделением. Такую задачу он поставил перед министерством строительства и министерством здравоохранения Новосибирской области.

Ситуацией на данный момент губернатор не доволен, он раскритиковал нынешнее отношение участников реализации проекта к ходу работ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, здание поликлиники смешанного типа мощностью 750 посещений за смену с детским отделением на 250 посещений за смену в Краснообске будет построено в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области». Проект начали реализовывать в этом году. В апреле планируется завершить проектирование, в мае – получить положительное заключение экспертизы и разрешение на строительство. Пациентов в новом здании поликлиники начнут принимать в 2024 году.

В здании общей площадью 10200 квадратных метров, что почти на порядок больше площадей существующей поликлиники, будет пять этажей вместе с нулевым подземным. Медучреждение будет предназначено для оказания первичной медико-санитарной помощи в плановой и неотложной форме взрослому и детскому населению, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (на 8 коек) жителям рабочего посёлка Краснообск. Режим работы – двухсменный 6 дней в неделю; режим работы травматологического пункта – ежедневно, круглосуточно. Количество персонала составит 260 человек, в том числе 90 врачей и 125 человек среднего медицинского персонала.

Создание крупной поликлиники необходимо для быстрорастущего населения Краснообска, доложил губернатора главный врач Новосибирской клинической ЦРБ Дмитрий Батунин.

"Радует владение деталями со стороны главного врача. Он молодец, он заказчик, у него душа должна за это болеть. Видно, что он действительно в еженедельном режиме мониторит ситуацию. Но отношение к проекту в целом настораживает. Почему главный врач отвечает за сроки строительства? Где представитель минстроя? Представителя подрядчика нет, графика реализации проекта нет. При таком отношении на сокращение сроков строительства рассчитывать не стоит", — заявил Андрей Травников.