Минобороны проведет учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет

Минобороны России объявило о запланированных на 19 февраля учениях сил стратегического сдерживания под руководством президента РФ Владимира Путина.

По данным ведомства, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет.

К учениям будут привлечены Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот.

15 февраля стало известно о выводе из Белоруссии подразделений российских военных, принимавших участие в учениях Союзного государства "Союзная решимость-2022". В ходе маневров отрабатывались сценарии иностранного вторжения и диверсий на границе. В западных странах учения подавались как подготовка к военному вторжению России на Украину.