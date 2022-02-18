18 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале руководителей сельскохозяйственного кооператива осудили за хищение 14 млн рублей

В Челябинской области двух учредителей сельскохозяйственного кооператива приговорили к условным срокам за мошенничество и легализацию денежных средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, обвиняемые в 2018 – 2020 гг. предоставили в минсельхоз фиктивные отчеты о деятельности кооператива, содержащие заведомо ложные сведения о приеме и переработке молока и молочной продукции. В результате они получили субсидии в размере свыше 14 млн рублей. Средства в размере 7 млн рублей они разместили на банковских счетах в целях придания правомерного вида владению.

Они приговорены к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Указанный ущерб осужденные возместили в ходе расследования уголовного дела.

Теги: мошенничество, хищение, суд,



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