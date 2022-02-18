В ФИСУ не нашли замечаний при подготовке к Универсиаде-2023

Представители Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ) не выявили каких-либо замечаний при подготовки к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге. Об этом на выездном заседании комитета Госдумы по физкультуре и спорту заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, сообщает ТАСС.

По его словам, за все дни пребывания комиссии в уральской столице, не было никаких замечаний по плану, программе, срокам или качеству выполнения обязательств.

Напомним, что представители ФИСУ приехали в Екатеринбург 13 февраля. Одной из основных целей визита стал осмотр строящихся объектов и ход реконструкции имеющегося спортивного фонда к предстоящим соревнованиям. В дополнение делегаты провели серию рабочих встреч с представителями дирекции всемирных студенческих игр-2023.

Соревнования пройдут в столице Урала с 8 по 19 августа 2023 года и будет включать в себя 18 видов спорта. В начале этого года Правительство РФ выделило Свердловской области 915 миллионов рублей на предстоящую Универсиаду.