В Югре за время пандемии коронавирусом переболело более 12,4 тысяч медработников

В Югре за время пандемии коронавирусом переболело более 12,4 тыс. медработников. Такие данные со ссылкой на окружной депздрав приводит Муксун.fm. Изданию не уточнили, есть ли повторные случаи заражения, сколько заболевших среди вакцинированных и сколько медработников погибло.