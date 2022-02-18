В Югре за время пандемии коронавирусом переболело более 12,4 тысяч медработников
В Югре за время пандемии коронавирусом переболело более 12,4 тыс. медработников. Такие данные со ссылкой на окружной депздрав приводит Муксун.fm. Изданию не уточнили, есть ли повторные случаи заражения, сколько заболевших среди вакцинированных и сколько медработников погибло.
Согласно ответу депздрава, 2 647 заболевших - врачи, 5 898 — средний медицинский персонал, 770 человек — младший медицинский персонал, 3 094 человека — прочий персонал.
Всего в округе вакцинировано 45 766 медработников или 95% от общего числа медицинских организаций, подведомственных депздраву.
За сутки в Югре выявили 2 422 новых случая заражения коронавирусом.