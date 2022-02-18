18 Февраля 2022
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Политика За рубежом
&quot;Конвой Свободы&quot; в Новой Зеландии (2022) | Фото: ctvnews.ca Mark Mitchell/New Zealand Herald via AP

Полиция Новой Зеландии сообщает о росте числа протестующих у парламента

Эндрю Костер, комиссар полиции Веллингтона, столицы Новой Зеландии, заявил об опасности принудительной эвакуации автомобилей протестующих.
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"После нашего объявления об эвакуации, опубликованного в среду, стало ясно, что число людей на площадке и вокруг нее увеличилось", — заявил он.

Полиция до сих пор рассматривает возможность применения этой меры, но считает, что изъятие автомобилей грозит переходом от мирного протеста к насилию.

Кроме того, силовики ожидают значительного роста числа протестующих в выходные. Сейчас в палаточном лагере перед парламентом Новой Зеландии постоянно находятся около 800 человек, но по субботам и воскресеньям бессрочный антиковидный митинг становится ещё более многочисленным. На этот раз полиция фиксирует прибытие в столицу множества машин уже начиная с пятницы.

Напомним, протест, вдохновлённый канадским "Конвоем свободы", длится в Веллингтоне уже более десяти дней. Протестующие пытались прорваться в здание парламента, после чего несколько человек были задержаны. Вместе с тем, полиция пока не пытается разогнать демонстрантов.

Теги: Протест, Веллингтон, Новая Зеландия



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