Мэр Екатеринбурга поручил коммунальщикам быть готовыми к потеплению

18 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
снег, сугробы, уборка снега (2019) | Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга поручил коммунальщикам быть готовыми к потеплению

В пятницу, 18 февраля, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил коммунальным службам проводить все работы с учетом ожидаемого потепления.
Читайте также:

В частности, чтобы не допустить грязи и дальнейшего обледенения на дорогах и тротуарах, будет необходимо вывезти на полигоны максимальное количество снега.

"На следующей неделе синоптики прогнозируют переходы в плюсовую температуру. К этому необходимо быть готовыми. Анализ обращений от жителей, связанных с уборкой города, показал положительную динамику. Необходимо поддерживать высокий уровень качества содержания улично-дорожной сети", - призвал Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в пятницу на дневную уборку города выйдут 385 рабочих и 169 единиц техники. По заданию главы Екатеринбурга во всех районах будет продолжена усиленная очистка путепроводов, маршрутов общественного транспорта, тротуаров и других пешеходных зон.

Стоит отметить, что всего с начала месяца в столице Урала выпало 22,5 миллиметра осадков, что составило 80% от февральской нормы.

Теги: Орлов, коммунальщики, потепление, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4160

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети