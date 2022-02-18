Мэр Екатеринбурга поручил коммунальщикам быть готовыми к потеплению

В пятницу, 18 февраля, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил коммунальным службам проводить все работы с учетом ожидаемого потепления.

В частности, чтобы не допустить грязи и дальнейшего обледенения на дорогах и тротуарах, будет необходимо вывезти на полигоны максимальное количество снега.

"На следующей неделе синоптики прогнозируют переходы в плюсовую температуру. К этому необходимо быть готовыми. Анализ обращений от жителей, связанных с уборкой города, показал положительную динамику. Необходимо поддерживать высокий уровень качества содержания улично-дорожной сети", - призвал Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в пятницу на дневную уборку города выйдут 385 рабочих и 169 единиц техники. По заданию главы Екатеринбурга во всех районах будет продолжена усиленная очистка путепроводов, маршрутов общественного транспорта, тротуаров и других пешеходных зон.

Стоит отметить, что всего с начала месяца в столице Урала выпало 22,5 миллиметра осадков, что составило 80% от февральской нормы.