18 Февраля 2022
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Камила Валиева Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз (2022) | Фото: Первый канал

Треть россиян верит, что наши спортсмены вообще не употребляют допинг

Если в WADA (Всемирном антидопинговом агентстве) и Международном олимпийском комитете русских не любят, то это взаимно. Как показал опрос, половина россиян подозревает судей в предвзятом отношении к нашим спортсменам.

За Олимпиадой в Пекине следят 66% россиян, каждый четвертый из них смотрит трансляции соревнований.

"По мнению половины наших сограждан, судьи скорее предвзято относятся к российским спортсменам, разыскивают у них нарушения и ошибки (55%), 6% сообщили, что скорее предвзято, закрывают глаза на ошибки. По мнению 23% опрошенных, отношение судей непредвзятое, такой позиции чаще придерживаются те, кто активно следит за ходом Олимпиады и смотрит трансляции соревнований (30%)", - сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения.

Треть россиян верит, что наши спортсмены вообще не употребляют допинг (32%). Примечательно, что в 2019 году уверенных в чистоте российских спортсменов было на половину меньше (17%). Каждый четвертый полагает, что подобная практика среди наших атлетов встречается гораздо реже в сравнении с соперниками из других стран (25%), 22% полагают, что примерно также, как и среди других спортсменов.

Наконец, довольно категоричную позицию россияне занимают по единственному пока допинговому скандалу с участием наших спортсменов на текущей Олимпиаде – речь о фигуристке Камиле Валиевой. Большинство опрошенных уверены в том, что расследование Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российской спортсменки проводилось необъективно (62%), чаще об этом сообщали те, кто следит за ходом Олимпийских игр (70%). Каждый пятый придерживается противоположного мнения (21%).

Теги: допинг, камила валиева, скандал, олимпиада, россияне



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